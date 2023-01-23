『Youth Loser × VERDY Sweat【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 28分に出品され03月24日 21時 28分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VERDYS GIFT SHOP ISETAN THE SPACE JAN.16-FEB.17



Youth Loser × VERDY Sweat brown



伊勢丹新宿にて開催されたVERDYs GIFT SHOP youth loserのオンラインにて即完売になったアイテムです。



サイズはフリーです。



ISETAN THE SPACEで購入した正規品です。

着用回数は4回程度です。

自宅のクローゼットで畳んでおりました。



ロゴが印象的なデザインです。



#YouthLoser

#Verdy

#WastedYouth

#GirlsDon’tCry

カラー···ブラウン

袖丈···長袖



身幅···57cm

袖丈···77cm

着丈···76cm



クリーク

Creek Anglers Device

creek クリーク 洗濯 トート epoch mormal

ennoy エンノイ

在原みゆ紀

柴田ひかり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ガールズドントクライ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Youth

Loser

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VERDY

Sweat