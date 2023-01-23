『HIDE AND SEEK / ロゴパーカー チャコール M【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 23時 34分に出品され03月08日 23時 34分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HIDE AND SEEKより定番ロゴプルフーディーが登場

フロントとバックにブランドロゴのプリントが入る シンプルなデザインながら根強い人気を誇っているデザイン

コットン100%ヘビーオンスでへたる事が少なく着用頂けます。



・カラー : チャコール



・素材 : コットン100%



・サイズ : M



・サイズチャート

M : 身幅59cm / 着丈68cm



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ハイドアンドシーク

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ HIDE

AND

SEEK

/

ロゴパーカー

チャコール

M