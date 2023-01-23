『ザリBOX様専用 廃油ストーブタンク無し【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 19時 25分に出品され03月15日 19時 25分に終了予定です。即決価格は32,370円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 当方オリジナル廃油ストーブです！



燃焼テスト済！



ガレージや工場や倉庫やビニールハウスにいかがですか？



廃油を完全ガス化して燃焼致しますので煙はほとんど出ません。



キャスター付きで移動もラクラク。



着火から燃焼まで約3分、消化はコックを閉めてから約10分ほどです。



※送料込み85000円です！（一部地域、沖縄、離島は別途）



※お値引きには対応しておりませんが、オイルタンク無しは2000円引きで対応致します。



※ワンオフ製作の為、デザインが一部変更になる場合有り。



※オイルタンクは別柄になる場合有り。



※残灰取りスコップ付属。



※煙突はドリルビス等で固定して下さい。



※ブロアファンは中古流用しています。





#ファンヒーター

#ジェットヒーター

#省エネ

#エコ

#薪ストーブ

#オイルヒーター 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>ストーブ 商品の状態: 新品、未使用