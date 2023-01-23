『MYNE （現KAMIYA）ツイードコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 38分に出品され03月10日 16時 38分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆最終売り切り価格☆



MYNE（現KAMIYA）の

ツイードコートになります。

ラメ入りのピンクツイードが

CHANEL感あります。

裏地なしのライトコートになりますのでラフに着こなせます。

サイズはM。

およそですが着丈89㎝身幅64㎝袖丈63㎝ほどになります。

ほつれも汚れもなく美品です。

あくまでユーズド品になりますので

ご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: メゾンミハラヤスヒロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MYNE

（現KAMIYA）ツイードコート