『Magic Trackpad- ホワイト（Multi-Touch対応）【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 21時 29分に出品され03月25日 21時 29分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Magic Trackpad- ホワイト（Multi-Touch対応）



1年ほど前に購入しました。

1度開封し、お試し使用しただけの美品です。

汚れ等はありません。

元々付属していたケーブルではなく、別のオリジナルケーブルをお付けします。



【商品説明】

* ワイヤレスで充電式のMagic Trackpadは、様々なMulti-Touchジェスチャーと感圧タッチテクノロジーに対応

* トラックパッドの表面の下にあるセンサーが、あなたの指が加える圧力の微妙な差を感知するので、指先で一段と多くの機能を活用でき、あなたとコンテンツとの結びつきも一段と深くなるでしょう

* 大きなガラスの表面がエッジからエッジまで広がっているので、コンテンツのスクロールやスワイプがこれまで以上に快適になり、作業効率も向上します

* Magic TrackpadはあなたのMacと自動的にペアリングされるので、すぐに作業に取りかかれます

* 内蔵バッテリーは驚くほど長持ち

* 1回の充電で約1か月も使えます

* 編み込み式のUSB-C - Lightningケーブルも付属しているため、MacのUSB-Cポートに接続してペアリングと充電を完了できます 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし