『Louis Vuitton ビジネスバッグ モノグラム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 12時 22分に出品され04月22日 12時 22分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感あふれるデザイン】

ルイ・ヴィトンのモノグラムキャンバスを使用したビジネスバッグは、洗練された印象を与え、ビジネスシーンでの信頼感を高めます。



【機能性とセキュリティ】

金属製のロック機構とロゴ入りの鍵が付属しており、大切な書類やアイテムを安全に保管できます。



【未使用の状態】

未使用の状態でプラスチック包装が施されており、新品同様の品質を保っています。



- ブランド: Louis Vuitton

- 素材: モノグラムキャンバス

- ロック機構: 金属製ロック

- 鍵: ロゴ入り鍵

- 状態: 未使用（プラスチック包装）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Louis

Vuitton

ビジネスバッグ

モノグラム