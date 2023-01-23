『ルイヴィトン モノグラム アルマ M51130 ハンドバッグ レディース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 12時 53分に出品され03月29日 12時 53分に終了予定です。即決価格は20,592円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド名：LOUIS VUITTON ルイヴィトン

商品名 : モノグラム アルマ M51130

サイズ：W30cm×H24cm×D16cm

ハンドル：約29cmシリアルナンバー(製造番号)：VI1906

カラー...ブラウン

型名...アルマ

ルイヴィトン 柄...モノグラム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

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