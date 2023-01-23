『送料無料☆リーバイス Levis 501BLACK 後染め USA製★W34【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 02時 55分に出品され03月20日 02時 55分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】

送料無料☆リーバイス Levis 501BLACK 後染め USA製★00年代★W34



【サイズ】

W34 L34



【実寸】平置き

ウエスト41 /股上29 /股下83 /裾幅 20



【コメント】

★イベント対象アイテム★期間限定大幅値下げ中★

￥25000→￥20000



★MADE IN USA★

人気の501BLACK★後染め★デニムコンディション◎清潔感◎

サービス品としてお求めやすい金額で出品致します。

オススメですよ♪



【状態】

こちらの商品の状態は【3 】です。



【1】新品または新品同様に近いもの

【2】使用感もなく目立つ傷や大きな汚れはないもの

【3】使用感や部分的にダメージや汚れがあるが、着用には問題がないもの。普段、古着を着用する方なら気にならない程度

【4】使用感やダメージ、汚れがあるもの。古着慣れしている方におすすめ



■USEDにて出品となります。

■ 古着ならではの使用感・色褪せ感がございます。

ご理解頂きまして、ご検討の程お願い致します。



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カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 送料無料☆リーバイス

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後染め

USA製★W34