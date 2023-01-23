『送料無料☆リーバイス Levis 501BLACK 後染め USA製★W34【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 02時 55分に出品され03月20日 02時 55分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>パンツ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|リーバイス
HYSTERIC GLAMOUR×Andy Warhol Brilloデニム
¥ 7644
デッドストック リーLee復刻 Lot1101 ヘアオンハイド 1937モデル
¥ 26850
40s〜50s フレンチワークストライプウールトラウザーズ モンサン
¥ 15840
fearofgod フィアオブゴッド 6th スリムフィット ジーンズ 30
¥ 11000
Selvedge Faded Heavy Denim Wide Pants
¥ 21060
60’s~70’s Edwards 総柄ポリスラックス ヴィンテージ Talon
¥ 10660
ウィアード weirdo FUNNY MONEY オーバーオール
¥ 10140
寅壱 作業着 8840 上下 セット デニム ストレッチ 伸縮性 新品 L
¥ 10218
im men issey miyake breeze pants
¥ 10400
スヌープドッグ バギージーンズ ブラック W38 刺繍ロゴ HIPHOP系
¥ 9204
【やどん様専用】ANTIMID BAGGY DENIM Mサイズ
¥ 10750
tttmsw ジャージ パンツ ラッパー kohjiya 着用
¥ 12400
【正規品】BigBoy デニム M
¥ 11990
Supreme Leather Baggy 5-Pocket JeanBlack
¥ 61200
定価39600円 LAD MUSICIAN パッチワークワイドスラックス 42
¥ 12284
ジュンヤワタナベコムデギャルソン×リーバイス コルソコモ
¥ 12415
70s VINTAGE seafarer USN セーラーパンツ 42talon
¥ 10400
REAL McCOYS S613 大戦モデル デニム ジーンズ
¥ 10010
落札価格13000円
344 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！