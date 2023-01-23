『【r m k様へ】homspun メルトンジップアップブルゾン チャコールグレー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 02時 04分に出品され04月19日 02時 04分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年秋冬シーズンに販売されていたメルトン生地のジップアップブルゾンです。

お色はチャコールグレーです。



ウール100%で裏地は付いていません。

目の詰まったメルトン生地で暖かいです。



定価:49,500円



サイズ

着丈:約64cm

身幅:約64cm

裄丈:約76cm



ビッグシルエットで着た時の形がとても素敵です。

着用回数は10回ほどです。



写真7枚目のような黄色い繊維が混じってますが、元からです。汚れではありません。



唯一の懸念点は重さがあることです。

中に厚手のニットを着たり出来るので、真冬でも着られます。



小さく畳んで発送致します。

質問などありましたら遠慮なくコメン下さい。



カラー...グレー



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オールドマンズテーラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ホームスパン

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