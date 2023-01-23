『The North Face バックパック BOREALIS ボレアリス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 18時 03分に出品され04月06日 18時 03分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご留意:

【8/9〜8/18に購入された方への発送は、恐れ入りますが8/18以降に発送とさせていただきますので、その点、ご理解のほど宜しくお願い致します】



2年ほど前にムラサキスポーツで購入しましたが、購入直後に2回ほど使用したのみで、それ以降使用する機会がなく断捨離のために出品いたします。



特に目立つキズや汚れもなくキレイですが、中古品ですのでその点ご理解いただける方、ぜひご検討ください。



3番目のポケットはノートPC入れを想定していて、アウトドアだけでなく、daily useでも使用できる優れものです！



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* サイズ: 50.2cm×33.7cm×24.8cm

* 容量： 28リットル

*カラー: ブラック



* クラシックなBolearis。

28リットルのバックパックは、中身に容易にアクセスできるポケット、改良されたサスペンションシステム、フロント部分のゴムのバンジーシステムで新しくなりました。 大きなメインコンパートメントには、ノートパソコン専用のプロテクターが付いたコンパートメントがあります。

* すっきりと整理整頓： 伸びるメッシュの2つのウォーターボトルポケットは、多目的ポケットとしても使えます。 前部コンパートメントにはパッド入りのタブレットスリーブとファスナー付きポケットがあります。 外側のフリースの裏地が付いたポケットには小物や電子機器を収納できます。

* 快適な持ち運び： 通学、通勤、旅行に。つかみやすいトップハンドルとぴったりとフィットさせることができる着脱可能なウエストベルト付き。 ホイッスルのバックルが付いたチェストストラップでサポートと安全性がアップしています。 反射素材のディテールで視認性を向上。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ The

North

Face

バックパック BOREALIS

ボレアリス