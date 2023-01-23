『SHOKZ OPENRUN MINI 骨伝導イヤホン s803【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 08時 38分に出品され03月29日 08時 38分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 女性です。2年前にビックカメラで購入

2回ほど使用しましたがそれ以降使っていません。

付属品あり。



傷等はなく、動作も問題ありません





【骨伝導技術】

SHOKZのOpenRunは、骨伝導技術を採用しており、耳を塞がずに音楽を楽しむことができます。これにより、周囲の音を聞きながら安全に使用できます。



【快適なフィット感】

軽量で柔軟なデザインにより、長時間の使用でも快適です。運動中や日常生活での使用に最適です。



【充実の付属品】

ユーザーガイドや充電ケーブル、収納袋が付属しており、すぐに使用を開始できます。



- ブランド: SHOKZ

- モデル名: OpenRun

- カラー: black

- 型番: S803

- 付属品: ユーザーガイド、充電ケーブル、収納袋

- デザイン: 骨伝導イヤホン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし