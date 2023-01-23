『【新品タグ付】Herve Chapeller エルベシャプリエ【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 12時 49分に出品され03月16日 12時 49分に終了予定です。即決価格は16,340円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品タグ付】Herve Chapeller エルベシャプリエ





Mサイズ



トゥモローランド別注品



ブラウンとゴールドハンドル



これからの季節に使いやすそうなので

使用する場合は取り下げますので

購入検討される方はお早目にどうぞ！





期間限定出品！





✳︎短期間で売れなければ

ブランド買い取りショップに

持ち込みも予定しているので

お早目にどうぞ！！



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品タグ付】Herve

Chapeller

エルベシャプリエ