『レア PORTER ポーター 2WAY ショルダーバッグ バッグ タンカー 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 11時 25分に出品され03月28日 11時 25分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品情報



PORTER ポーター タンカー

ヘルメットバッグ メッセンジャーバッグ

ショルダーバッグ

大容量 A4サイズ収納可能

手提げ 肩掛け 斜め掛け フラップ

クロスボディ ビジネス 普段使い



TANKER SHOULDER BAG

ビジネスバッグ トートバッグ

ハンドル ナイロン 撥水





▶︎ サイズ:



横30cm

縦22cm

マチ7.5cm

ショルダー80〜120cm







▶︎ カラー: 黒 ブラック オレンジ







▶︎素材:ナイロン









▶︎ 状態 : 目立った傷汚れなし



使用上の細かなスレ、汚れは多少ございますが、全体的には美品になります♪







▶︎購入先:大手オークションサイト

鑑定済商品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ レア

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ポーター

2WAY

ショルダーバッグ

バッグ

タンカー

黒