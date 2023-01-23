『トゥミ アルファ デラックス エクスパンダブル キャリーケース ビジネスバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 06時 07分に出品され03月25日 06時 07分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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売り切れる前に、交渉だけでもお早めにどうぞ♪



■アイテム

TUMI トゥミ 26127DH

ALPHA アルファ FXT デラックス エクスパンダブル ホィールドブリーフ

キャリケース キャリーバッグ スーツケース トラベルバッグ 旅行カバン トランクケース ビジネスバッグ ブリーフケース バック

A4サイズ収納 PC収納 パソコン収納 大容量

バリスティックナイロン 2輪 機内持ち込み可能 拡張可能

大容量 宿泊 出張 通勤 旅行



■カラー

ブラック 黒



■サイズ (単位cm、若干の誤差はご容赦ください。)

・高さ： 32

・横幅： 45

・奥行き：25



■付属品

・チャーム

・ポーチ



■状態

・車輪周りの小キズ

目立つ箇所に致命的なダメージはなく、まだまだお使いいただける状態です。

詳細はお写真をご確認ください♪



※出品している商品は、東京都公安委員会より古物商許可を得ている販売店から購入しております。プロの鑑定士による真贋済みの正規品です。





管理番号：40112705821 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ トゥミ

アルファ

デラックス

エクスパンダブル

キャリーケース

ビジネスバッグ