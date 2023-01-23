『美品 NIKE ACG ダウンジャケット 刺繍ロゴ テック系 メンズ y2k【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 28分に出品され03月18日 06時 28分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



※偽物だった場合全額返金します。



nike acgのダウンジャケットになります。

色味がとてもおしゃれです。



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〈サイズ〉

着丈：66cm

肩幅：55cm

身幅：58cm

袖丈：61cm



＊平置きでの寸法のため多少の誤差はご容赦ください。



＊着画はお断りしております。



〈状態〉

目立った傷や汚れなどなく、

全体的に綺麗な状態です。



＊あくまで中古となりますので、小さな汚れなどがある場合がございます。



〈素材〉

ダウン



〈カラー〉

マルチカラー



〈配送〉

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



〈購入場所〉

専門家による真贋鑑定済みの正規品のみを厳選して出品しています。

AACD日本流通自主管理協会加盟店、ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場などで購入しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキエィシージー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

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