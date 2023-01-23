『【値下げ】iPhoneXS 256gb ゴールド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 21時 25分に出品され03月20日 21時 25分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます



こちらはiPhone XSになります

保護フィルムをつけていたので全体的に傷、割れ等なく綺麗な状態ですが写真の6枚目と7枚目に載せてるように充電差し込み口の面に細かい使用傷があります

操作等問題なく使用できています



シリーズ:iPhone

機種名:iPhone XS

カラー:gold

容量:256GB

購入したキャリア:docomo

付属品:なし

バッテリー残量:86%

SiMロック解除済み



ご質問等ございましたらお気軽にコメントお願いします

あくまで使用した中古品ですので神経質な方のご購入はお控えください



購入後はノークレーム、ノーリターンでお願いします

すり替え防止のため返品は受け付けませんので了解いただいた方のみ購入をよろしくお願いします



シリーズ···iPhone



機種名···iPhone Xs



カラー···ゴールド



容量···256GB



購入したキャリア···docomo



バッテリー最大容量···85~89%



購入したキャリア···docomo 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル