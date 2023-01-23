『【値下げ】iPhoneXS 256gb ゴールド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 21時 25分に出品され03月20日 21時 25分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アップル
X598 au SIMフリー Xperia 5 III SOG05
¥ 14000
SoftBank iPhone12 Pro 128GB ゴールド
¥ 28458
Google pixel6a 128 GB SIMフリー
¥ 11500
Galaxy S22 SCG13 au 256GB ファントムホワイト 国内版
¥ 23460
Apple iPhone8ブラック64GB
¥ 7800
美品 iPhone12 64GB スマホ 本体
¥ 12870
iPhone 14 Pro Max 256gb Apple シルバー
¥ 60000
iPhone12mini⭐︎256GB⭐︎SIMフリー⭐︎Apple製品⭐︎ホワイト
¥ 16100
M302 docomo Google pixel 7a SIMフリー
¥ 19186
iPhone SE 第2世代 (SE2)
¥ 11700
【お値下げ】iPhone 12 ブルー 128 GB SIMフリー
¥ 16500
iPhone15 plus 128GB ブルー
¥ 42510
極美品 99% iPhone 15 ProMax ナチュラルチタニウム512GB
¥ 73480
iPhone8 64GB
¥ 7020
【新品未使用】 iPhone14 Pro 256GB スペースブラック
¥ 48750
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G グローバルSIMフリー
¥ 20910
iPhoneSE3第三世代256GB simフリー100%バッテリー
¥ 24380
[ジャンク]Google pixel7 128GB レモングラス SIMフリー
¥ 13000
落札価格13500円
99 入札履歴
終了
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