『ATH-CKS50TW2BK audio-technica Bluetooth【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 20時 05分に出品され03月07日 20時 05分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎即購入可

✖値下げ不可、専用不可。



ワイヤレスモデルなので如何なるモデルでも

多少の音飛びや遅延がありノイズも入ります。

製品のスペック上の問題は、当方では

保証は致しかねますので、その点は

御留意願います。



◯状態◯

2-3回使用、屋外への持ち出しはなし。

付属物全あり



保証は付きません。





◯特徴◯

オーテクの重低音TWSハイエンドモデル。

高機能ノイキャン、外音取り込み、

アプリでのイコライザー、低遅延モード、

ケースなしでの使用可能など超高性能で

音質もクリア＆ヘヴィー！

テクニカにしては、やや低音よりにも

聞こえます。



メーカー推奨売価は¥23980です。





ATH-CKS50TW2 BK audio-technica Bluetooth



その他特徴...ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オーディオテクニカ