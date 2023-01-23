『NBA 76 ersアイバーソン3サイズ上着+パンツ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 04時 07分に出品され03月11日 04時 07分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 たくさんの中でご縁あって見ていただきありがとうございます(pq*´`*)

他のサイズが必要ですのでコメントをお願いします。

ご不明な点がございましたら

ご購入前にお問い合わせくださいませ(^^)

他サイズもございます。是非ご検討宜しくお願い致します。

新品、未使用です。即購入可能です。

サイズ :S 着丈: 74.0cm 体幅: 52cm

サイズ :M 着丈: 76.0cm 体幅: 55cm

サイズ :L 着丈: 78.0cm 体幅: 58cm

サイズ :XL 着丈: 80.0cm 体幅: 60cm

サイズ :XXL着丈: 82.0cm 体幅: 63cm



上のサイズのユニフォームはすべてありますよ。安心してお問い合わせください、ありがとうございます!

NO1: 緊急の注文は受けません 。ありがとう

☆①平置き素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい。

②モニタ環境によって、商品の色合いが多少違う場合があります。

③少々匂いがありますが、置いたままで4-7日くらいになくなりますので、ご安心ください。

④御注文確定後、お届けまでの目安は4日～7日程度です。

⑤発送時も簡易梱包の為、お受け取り時にたたみ皺が有ると思いますが、ご了承ください。

購入後に必要な色とサイズについてメッセージを残してください

★★取引最後まで責任を持って対応いたします。トラブル防止の為遠慮なく質問して下さい。

★★数あるショップの中からご覧いただきありがとうございます！

直接購入するか、または私に連絡して専用ページを作ってください。お店の中を訪問してくれてありがとうございます。

★沖縄、は追加送料1500円 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>ウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)