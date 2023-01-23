『DURBAN スタンドカラーコート ライナー付き ダークグレー/BW301【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 03時 29分に出品され04月21日 03時 29分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 DURBAN ダーバン



デザイン良いので自分は私服で着用していました。

羽織ると暖かく色味もダークグレーで、合わせやすいのでお勧めです。

状態も綺麗だと思います。



スタンドカラーコート ライナー付き ジップ 中綿 スナップボタン ネックベルト



着丈：83

袖丈：62

肩幅：47

身幅：53





※実寸は平置きで計測しているため、多少の誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダーバン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ DURBAN

スタンドカラーコート

ライナー付き

ダークグレー/BW301