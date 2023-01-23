『Samsung Galaxy Buds3 （ギャラクシーバッズ3）ホワイト色【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月07日 03時 49分に出品され05月07日 03時 49分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Samsung Galaxy Buds3

色：ホワイト

型番：SM-R530NZWAXJP



ご覧いただきありがとうございます。

2024年5月ごろに購入したスマホに同梱されてましたが、一度も利用することなく保管されている状態でしたので、この度出品することにしました。本品は「Samsung Galaxy Buds3」です。色はホワイトになります。オープン型デザインのイヤホンです。



■ 状態

箱からの本品を取り出していない状態で未使用のままです。もし不良の場合は、お手数ですが購入者さまご自身で、メーカーへ直接お問い合わせください。外箱については基本的には凹み等ありませんが、保管していたことので細かい汚れ等ご容赦・ご理解の上よろしくお願いいたします。



■ 発送方法・注意事項

段ボールに詰めて発送は匿名でらくらくメルカリ便にておこなう予定です。送料込みとなるため、値引きする予定はありません。○○様専用といった対応は取引においてトラブルの原因になるのでお断りします。また、すり替え防止のため、返品や交換、キャンセルはお受けしません。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サムスン