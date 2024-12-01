『★値下げ★モンプチ七面鳥テリーヌ仕立て 85g×3缶パック×16【48缶】猫用【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 07時 22分に出品され03月25日 07時 22分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【モンプチ 七面鳥テリーヌ仕立て】

猫用缶詰



◆ご覧頂きありがとうございます。



＊＊＊値下げしました！！＊＊＊



17歳シニア猫が一時期気に入って食べていたので終売と知り購入しましたが好みが変わり全く食べなくなったので出品させて頂きました。



★本品は販売終了していますので

七面鳥(ターキー)味好みの猫ちゃん

是非とも食べて欲しいです！！

宜しくお願い致します。



・賞味期限 : 2024.12

・容量 : 85g×3缶パック×16set

合計48缶



元の箱に紙及びプチプチ等を詰めて

梱包して送ります。ご了承ください。

ノークレーム・ノーリターンでお願い

致します。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>猫用品>>>キャットフード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ネスレ