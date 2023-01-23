『BOSS RC-1 ループステーション ギターエフェクター 限定色 黒色【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 06時 08分に出品され04月16日 06時 08分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター
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|目立った傷や汚れなし
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落札価格9360円
53 入札履歴
終了
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