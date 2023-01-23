『BOSS RC-1 ループステーション ギターエフェクター 限定色 黒色【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 06時 08分に出品され04月16日 06時 08分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 箱、説明書無しです



【高品質なループ機能】

BOSSのRC-1は、シンプルで使いやすいループステーションです。音楽制作や演奏において、リアルタイムで音を重ねることができ、創造的な表現をサポートします。



【多様な接続オプション】

OUTPUT AとOUTPUT Bの2つの出力端子を備え、モノラル入力も可能です。これにより、さまざまな機器との接続が容易で、ライブパフォーマンスやスタジオ録音に最適です。



【堅牢な設計】

台湾製のこのエフェクターは、耐久性に優れた設計で、長時間の使用にも耐えられます。ギターエフェクターとしての信頼性が高く、プロのミュージシャンにも愛用されています。



- ブランド: BOSS

- モデル: RC-1

- タイプ: ループステーション

- 出力端子: OUTPUT A, OUTPUT B

- 入力端子: INPUT A, INPUT B (MONO)

- 製造国: 台湾

- 電源: 9V乾電池タイプ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし