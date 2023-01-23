『J&M DAVIDSON レザー ハンドバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 05時 26分に出品され04月30日 05時 26分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◎ブランド

J&M DAVIDSON

ジェイアンドエム デヴィッドソン





◎商品名

レザー ハンドバッグ





◎size

縦26cm 横20cm クチ幅36cm まち17cm





◎color ブラック





◎コンディション

中古

多少の使用感程度です。

底などに擦れあり。

画像でご確認下さい。





◎配送は佐川急便です







#人気 #古着 #フォロー割 #即購入 #ファッション

#JM DAVIDSON #ジェイアンドエムデヴィッドソン

MA2131F0451378241030 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジェイアンドエムデヴィッドソン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ J&M

DAVIDSON

レザー

ハンドバッグ