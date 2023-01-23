『sennheiser accentum wireless【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 19時 42分に出品され03月29日 19時 42分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ...ゼンハイザーシリーズ

10月2日にアマゾンで購入したのですが他のSENNHEISERの商品と間違えて購入してしまったので売ります。

開封はしましたが未使用です。

発送方法はご希望に合わせますので是非ご検討よろしくお願いします。

値下げ交渉可能です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ゼンハイザー