『ロンシャン LONGCHAMPプリアージュ エナジー L リュックバックパック【2024年最新】 』はヤフオクでから05月14日 15時 10分に出品され05月14日 15時 10分に終了予定です。即決価格は7,043円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ

本体：約 H38×W32×D14 (単位cm)

ハンドル高さ：約 7cm

本体重量：約 413g

カラー

BLACK(ブラック)

素材

本体：Econyl 再生ポリアミドキャンバス/カウハイドレザー

スペック

ファスナー式開閉 / 外側：ファスナーポケット×1



【商品状態】

新品・未使用品



製造工程上、個体により色の濃いところもございますが、シミなどの不良ではございません。



お使いのPC環境によりお色身に多少の誤差が生じる場合がございます。



並行輸入品

国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えください。



商品は袋を折りたたんだ簡易包装でのお届けとなります。



即購入オッケー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ロンシャン LONGCHAMPプリアージュ

エナジー

L

リュックバックパック