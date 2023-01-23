『JBL LIVE BEAM 3 試聴のみ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 07時 11分に出品され05月08日 07時 11分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JBL LIVE BEAM 3

ブルー

室内試聴のみ、新品同様

液晶にフィルム貼ってあります



今までAirPodsを使用していて買い換えのタイミングで初めてJBL商品を購入しましたが、やはり使い慣れているAirPodsが良かったためAirPods4を購入したため出品しました。



この商品について

JBLオンラインストア購入(写真6、7枚目参照)

購入日/ 2024年8月5日(新品のみメーカー保証1年)

購入価格/ 28,050円



技適マーク認証済み商品

周波数帯:2400MHz - 2483.5 MHz

進化したノイズキャンセリング機能

進化したスマートタッチディスプレイ搭載の充電ケース

JBLシグネチャーサウンドを実現する高性能10mm径ダイナミックドライバー搭載

ブランド初となるハイレゾワイヤレスに対応 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い