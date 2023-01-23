『ロンシャン ルプリアージュ カスタマイズ トートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 15時 39分に出品され03月29日 15時 39分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロンシャン表参道店にてカスタムオーダーしたトートバッグです。

落ち着いたブルーとグレーでオーダーしました。金具はシルバーです。



大きな汚れ等はなく、まだまだ使えるのですが、今のライフスタイルでは使用しないサイズのため、数回使用したのち自宅保管しておりました。

どなたかご利用いただける方にお譲りできればと思います。

肩掛け可能なとても便利なバッグです。



気になる点は、底面の黒い点のようなうっすらとしたシミ、前後それぞれの面にうっすらと白っぽいシミ、

また四つ角には劣化があります。特に後ろ側の1箇所は、穴が空いているようにも見えるため、

ご注意ください。（写真6枚目）

いずれも使用時にはそこまで目立つものではないかと思いますが、

その他も見落としがあるかもしれません。完璧なものをお求めの場合はご遠慮ください。



大きさ

W （上辺）38（下辺）25 x H25 x D14cm



ネコポスで発送可能なサイズに畳んでお送りします。

現時点でお値下げは予定しておりません。

ご検討どうぞよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

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