『【極希少】DIESEL スタッズ＆フリル チェック デザインシャツ 長袖【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 10時 31分に出品され03月22日 10時 31分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ ブランド

DIESEL ディーゼル



◆ 商品説明

モードな雰囲気 チェック柄 総柄

オーバーサイズ 大きいサイズ ビッグシルエット

スタッズ フリル デザイン シャツ 長袖 i2

フリルはボタンで取り外し可能。



◆ コンディション

A



N：新品・未使用品

S：未使用品に近い

試着のみ～数回の使用でほぼ新品に近い極美品

A：美品

使用感が少なく、全体的に程度の良い美品

B：やや傷や汚れあり

薄い汚れやスレがあるがまだまだ使用可能な状態

C：傷や汚れあり

D：全体的に状態が悪い



◆ サイズ

XL (着丈77㎝/肩幅47㎝/身幅50㎝/袖丈70㎝)

[モデル 173㎝,60kg]



◆ カラー

レッド、ブラック / 赤、黒



◆ メンズ一覧

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ご検討宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【極希少】DIESEL

スタッズ＆フリル

チェック

デザインシャツ

長袖