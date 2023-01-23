『【新品】マニマリス manimaris レザーバスケット 黒 ファーポーチ（白）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 18時 35分に出品され03月20日 18時 35分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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38000円にお値下げしました。

最終価格になります。



MANIMARIS マニマリス

ドゥビドゥビ DEUXB DEUXB

レザーバスケット（ブラック）

定価 24,200円

フォックスファーポーチ（ホワイト）

定価 47,300円



マニマリス（MANIMARIS）のレザーバスケットと、バスケット用のインナーにもなるフォックスファーのポーチのセットです。

フォックスファーポーチはフワフワ感がとてもかわいく、底がレザーなので丈夫で単品持ちも可能です！

レザーバスケットは、インナーをスカーフにしたり別売りのカゴバックをセットしたりして通年使用が可能です。



新宿伊勢丹のポップアップで購入しました。

レザーバスケット、ファーポーチともにすごく人気のある商品で並んで購入したのですが、なかなか使えず大切に保管している状態でした。

バック自体季節を問わずお待ち頂けますが、ファーの季節を考慮して購入価格よりかなりお値下げして出品しておりますのでよろしくお願いいたします！



◾️サイズ

レザーバスケット

底直径 約18cm 高さ約45cm(持ち手込)

ファーポーチ

底直径 約18cm 高さ約26cm



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☆新品、未使用品、タグ付きです。



☆セット売りになります。バラ売りはごめんなさい。



☆自宅保管品になります。丁寧に扱っているつもりですが、神経質な方はご遠慮ください。



☆購入時の保護袋（白）に入れ、箱に入れて配送いたします。



☆イメージの違いやサイズが合わないなどでの返品は受け付けておりませんので、そちらをご理解いただける方のみ、ご購入をご検討ください。



☆ご質問等ございましたらコメントをお願いいたします。



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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品】マニマリス manimaris レザーバスケット 黒 ファーポーチ（白）