『【美品】vans オーセンティック レザー 27.5cm 9H 即発送 箱あり【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 21分に出品され03月15日 16時 21分に終了予定です。即決価格は10,800円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◆VANS オーセンティック レザー



◆ブラック



◆27.5cm （9H）



◆Billysにて購入しました。一度だけ履きました。スーツなどにも合うので1足持っておけば間違いないかと思います。



◆即発送可能



◆箱あり



◆あくまでも中古品であること、素人の保管になりますので、状態等、ご質問がありましたらよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: バンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【美品】vans

オーセンティック レザー 27.5cm

9H

即発送 箱あり