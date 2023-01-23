『Supreme Chainstitch Hooded Sweatshirt【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 19分に出品され03月24日 17時 19分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自身で公式オンラインショップにて購入しました。不定期に使用した後自宅保管してあった物です。



特に目立つような大きな汚れや破損などは見当たりません。素人検品ならびに中古品ですので、細かい事が気になる方、完璧を求める方はご遠慮下さい。



Supreme 2018 Fall/Winter week13

ピカソの「泣く女」をモチーフにしたパーカーです。



硬めの裏起毛素材です。

サイズ感はお写真にてご確認下さい。



ステッカー2枚おつけ致します。



配送料を抑えるために可能な限り小さく畳んでのご配送になりますゆえ、畳みシワなどはご容赦下さい。



カラー···ブラック



タイプ···プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

Chainstitch

Hooded

Sweatshirt