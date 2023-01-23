『【美品】 クレマン KLEMAN メンズ 革靴 ポストマンシューズ パスタン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 16時 49分に出品され03月16日 16時 49分に終了予定です。即決価格は8,954円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ブランド ：クレマン KLEMAN



■商 品 ：革靴 ポストマンシューズ

パスタン PASTANI

パスタニ パスター二



■カ ラ ー ：黒 ブラック



■サ イ ズ ：サイズ表記40(25.5～26cm相当)



■状 態 ：

中古のため若干の履きシワはありますかお写真の通り、アッパーやインソールには目立つ汚れや傷がありませんし、カカトの減りもほとんどない極美品です。まだまだ長く履いていただける商品となります(*ˊᵕˋ*)



＊箱はございません。



＊写真掲載のシューキーパーは付属品ではございませんので予めご了承ください。



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【留意事項】



■記載サイズには若干差異が生じる場合があります



■個人保管、検品、販売のため、些細な傷や擦れ、汚れなどがある場合がございます。



■完璧な商品をお求めの方、神経質な方は購入をご遠慮下さい。



■梱包につきましては、出品物をコンパクトにさせて頂く場合がございます。



管理番号 5412010090-1

カラー...ブラック

シューズ型...プレーントゥ

汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: クレマン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【美品】

クレマン

KLEMAN

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ポストマンシューズ

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