『FEDELI フェデーリ カシミヤ100% カーディガン ブルーグレイ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 03時 15分に出品され03月09日 03時 15分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ブランド：FEDELI

品名：カシミヤカーディガン

サイズ：L

●サイズ

タグ表記 : 54

肩幅 : 約41cm

身幅 : 約54cm

着丈 : 約69cm

袖丈 : 約67cm

イタリアFEDELIのカシミヤ100％のふわふわカーディガン美品です。

返品は承っておりませんのでご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フェデーリ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ FEDELI

フェデーリ カシミヤ100%

カーディガン ブルーグレイ