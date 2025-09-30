『nutro ニュートロ ナチュラル チョイス チキン玄米 3kgx4袋【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 04分に出品され03月23日 14時 04分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 賞味期限 2025.9.30（2枚目写真）



買い込んだ矢先にアレルギーが発覚したので

未開封分を出品しています。

個人宅にあったものなので気にならない方はぜひよろしくお願いします。





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#ナチュラルチョイス

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#中型犬 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用