『SAINT MICHAEL x DENIM TEARS スタジャン サイズL【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 15時 27分に出品され05月01日 15時 27分に終了予定です。即決価格は240,000円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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SAINT Mxxxxxx（セントマイケル):サイト抜粋



2013年にスタートして以来、数多くのファンを魅了し続けカリスマ的な人気を誇る日本のブランド『READYMADE(レディメイド)』のデザイナー細川雄太氏と、ロサンゼルスを拠点にマルチビジュアルアーティストとして活動中のCali Dewitt（カリ・デウィット）が手掛ける新たなコンセプトのブランド。

リアルなヴィンテージを追及したモノ作りや、手作業によるペイント手法を使用したTシャツやスウェットなどを発表。2020年1月、フランス・パリにて開催されたSHOWROOMで発表し、2020年秋より日本国内外での展開をしている。



DENIM TEARS(サイト抜粋):



デニムティアーズは、ステューシーを始めカニエ・ウェストやフランク・オーシャンらのコンサルタント経験を持ち、Supremeのクリエイティブディレクターを務めたレメーヌ・エモリーが2019年に設立したブランド。1619年から始まった、自身のルーツである“アフリカ系アメリカ人の奴隷制度”をテーマに掲げ、当時彼らの主な労働であった綿花摘みや人物の肌を黒くしたグラフィックを多く採用。今様々なジャンルのブランドからラブコールを受けている人気のワケは、なかなか語られないアフリカ系アメリカ人の歴史をウェアに落とし込んだ唯一無二の視点。ファッションを通してその想いを視覚的に表現し、アフリカ系アメリカ人のストーリーを発信し続けている。



#セントマイケル

#デニムティアーズ

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#レディメイド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: セントマイケル

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メンズ

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