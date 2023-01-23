『ピンクドラゴン クリームソーダ ベトジャン ブルゾン 刺繍【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 06時 24分に出品され05月03日 06時 24分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ピンクドラゴン クリームソーダ

刺繍 ベトジャン ブルゾン ブラック



右腕ドクロ刺繍が少しフワッとほつれ気味ですが

近くで見ないとわかりません

その他刺繍は綺麗な状態です



一般的な古着よりは綺麗だと思います



こちらお値下げ致しませんので、ご了承下さい。



平置き

肩幅:43

身幅:50

着丈:59

袖丈:59





クリームソーダ cream soda

ピンクドラゴン pink dragon

ブラックキャッツ

ティミー キャンディ

ミラクルウーマン

マジック ブルーエンジェル

バウンティーハンタ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ピンクドラゴン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ピンクドラゴン クリームソーダ ベトジャン ブルゾン 刺繍