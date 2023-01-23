『■製品保証■【美品・動作良】ダイモ DYMO MITE M-3 171-2【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 13時 45分に出品され03月19日 13時 45分に終了予定です。即決価格は14,352円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DYMO MITE M-3 になります

本体はM-3ですが、ケースに入っていたため大変綺麗です

最後の画像は内部の上下ローラーですが、ケースに入っていてもこの程度は劣化します

1960年代初頭ですから、60年は経過したビンテージになります

もちろんローラーはリビルト品に交換済です

また、ヘッドにはテープ残骸の受けケース（当時はオプション品でした）が付属します

バックの資料は

パーツリスト

M-3の使い方

などになり付属いたします



ヘッドに羽の様なハンドルがあり、穴あけのオンオフを選択できます

カットはコーナーカットになります

機能も充実した実動品です

各機能の動作とも良好な個体です



分解整備済み、すべての動作確認済みです

今後も調整、修理いたします



出品しているDYMOはすべての機能確認とテストを繰り返していますので、ご安心願います



プロフィール欄のご確認をお願いします



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ビンテージDYMOの注意点について ①DYMO MITEシリーズや1011シリーズについては打刻開始時に空打ちを2回から3回実施してください（文字ズレ防止のため） これはDYMOほぼ全部共通になります ②先端のカッターがナイフ状の場合でカッター機能ノブがない機種M-2、M-3はハンマースプリングは1枚になります （欠品ではありません） ③テープ挿入時はテープを真っ直ぐにしてください （テープの幅を指定するスイッチがある場合は事前に位置を確認・セットしてください） ④機種により個体差がありますが、横書の場合は上下にズレてる場合があります （ズレが大きい場合はある程度の調整は可能ですが多少はご容赦願います） ④先端にカミソリ状のカッターが内蔵されている機種（M-6、M-10など）ではテープの曲がりにより刃の手前で詰まる事がありますが、その場合は少しカッターを上げてください ⑤ご購入、ご落札いただいた場合は部品代を除き調整、整備は無料です（往復の送料はご負担願います）⑥オリジナルメタルテープは製造後、間もないのでテープに癖がなく反発力がありますので、本体に格納すると抵抗でテープが前進しない場合があります 予めカットするか格納しないで打刻してください 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイモ