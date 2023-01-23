『【美品】大容量 ポロラルフローレン トートバッグ ハンドバッグ 肩かけ A4可【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 11時 09分に出品され04月17日 11時 09分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品 大容量 POLO RALPH LAUREN ポロラルフローレン トートバッグ ショルダーバッグ 肩かけ チェック柄 千鳥格子 ゴールド金具 PVC レザー ブラシ付き 通勤 通学

旅行 男女兼用 ユニセックス



●カラー ブラウン 茶色



●仕様 メイン収納×1

ポケット×2



●サイズ 縦 約37㎝ 横上 約26㎝ 横下 35㎝ マチ 約18㎝



ポロラルフローレンの大容量、トートバッグです！



内側に色あせ箇所あり。

レザーに、小傷あり。

その他、目立った傷や汚れはなく、まだまだ長くお使いいただける商品です！

持ち手にひび割れやダメージは無く、アンティークとしては美品だと思います♪画像を御確認ください。



カメラの角度、画質等により、映り込まない小さな傷や、擦れ、見落としがあるかもしれませんが、中古品という事をご理解いただき、細かい部分を気にされる方は購入をお控えいただけると幸いです。



【注意事項】

美品＝新品ではございません。

あくまでも中古レベルでの判断です。



写真では解りづらい汚れやキズなどのダメージ、色合いや風合いに違いなどがございますので写真を参考として必ず商品説明をご確認のうえ併せてご判断下さい。



✨お取引について大切なことを記載しております♪

ご購入、コメントの前にプロフィールをご一読くださいませ✨



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



〇購入元

ブランドリユース店 大手リサイクルショップ

鑑定済商品です。



新品同様の完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。画像でご確認の上、ご不明な点は入札前に必ずご質問ください。

ご質問なき落札後のクレーム等は応じかねますのでご了承ください。



カラー···ブラウン



特徴···マチあり



素材···本革



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】大容量

ポロラルフローレン

トートバッグ

ハンドバッグ

肩かけ

A4可