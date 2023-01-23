『美品SEIKO プロスペックスSBDC115アルピニスト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 21時 41分に出品され03月25日 21時 41分に終了予定です。即決価格は43,860円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年前に購入し10回程度しか使っていません

廃盤になってるので希少価値の高い商品です。

説明書 保証書 ベルト調整のスペアもついてます

綺麗ですが神経質な方はお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 美品SEIKO

プロスペックスSBDC115アルピニスト