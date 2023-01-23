『Supreme x Umbro Track Jacket Black【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 04時 09分に出品され03月19日 04時 09分に終了予定です。即決価格は21,000円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご閲覧いただきありがとうございます。



Supreme x Umbro Track Jacket "Black"

シュプリーム / アンブロ トラックジャケット ブラック



・着用回数 : 2回



・状態 : 2回の着用の為、目立った汚れなどはありません。



・サイズ : 着丈:約70cm : 身幅約69cm : 裄丈約87cm (公式サイズ参照)



・付属品 : 商品タグ(写真5枚目参照)



・配送方法 : メルカリらくらく便にて即日発送致します。





※その他質問などありましたらコメントをお願いします。













#palace

#パレス

#古着

#シュプリーム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

x

Umbro

Track

Jacket

Black