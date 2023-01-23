『M65 モッズコート フィッシュテールパーカー デッドストック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 07時 59分に出品され05月07日 07時 59分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



デッドストックのM65フルセットになります。

着用回数は２回程になります。

シェル、フード、ライナーそれぞれのラベルの画像も掲載してありますのでご確認ください。



シェル・ライナー共にXSサイズですので性別問わずスタイリング出来るかと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ M65

モッズコート フィッシュテールパーカー デッドストック