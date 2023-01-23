『レア MxMxM Magical Mosh Misfits スタジャン Sサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 19時 43分に出品され05月05日 19時 43分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このスタジャンは、黒と紫のコントラストが特徴で、フード付きのデザインがカジュアルさを演出します。



【快適な着心地】

内側は緑のキルティング素材で、保温性があり、寒い季節にも最適です。



【ブランドの魅力】

スケートボードブランドのロゴが施されており、ストリートスタイルを好む方にぴったりのアイテムです。



- 色: 黒、紫、緑

- デザイン: フード付き、ジッパー式

- ロゴ: Mの刺繍

- ブランド: スケートボードブランドのロゴ



ご覧いただきありがとうございます。



165cm

55キロ

でSサイズはゆったりくらいでした。



汚れやほつれがあります。

神経質な方はやめたほうがよいと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

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メンズ

ジャケット・アウター タグ レア

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