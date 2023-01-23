『ルイヴィトン ポーチ モノグラム コンピエーニュ23【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 09時 25分に出品され03月25日 09時 25分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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602 1107 D3

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購入元 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



レディース



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《商品状態》

チャック壊れてます



あくまで主観となりますので

ご了承下さい。



写真を良くご確認ください。



即購入可能

真贋済み正規品



《付属品》

無し



《型番》





《商品説明》

サイズ

横27

縦17

マチ6



《商品状態》

状態D

Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)





大手ブランドショップにより真贋鑑定済み商品です。





素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の

見落としがある場合が御座います。

送料の関係により箱などの付属品は

原則御座いません。

必要な場合はコメントにてお申し付け下さい。

また、色味、質感等に若干の違いがある

場合も有ります。

あくまで中古品であることをご理解の上、

宜しくお願い致します。





○発送期間

発送までの期間が1∼2日になっていますが、早めに欲しいという方がいらっしゃいましたら、

コメントお願いいたします。

ご希望に添えない場合もございますので、ご了承お願いいたします。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン

ポーチ

モノグラム

コンピエーニュ23