『（美品）PRADA プラダ ナイロン巾着袋 ボルドー色【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 21時 28分に出品され03月15日 21時 28分に終了予定です。即決価格は11,765円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️商品概要

ブランド：PRADA プラダ

商品名：ナイロン巾着袋

カラー：ボルドー レッド



◾️サイズ

タテ22cm

ヨコ21cm

マチ9cm

開口部の内寸：36cm

※素人採寸のため若干の誤差はお許しください。



◾️購入場所

古物市場にて購入した鑑定済みの商品になります。



◾️状態

内側にペンのシミが多少ありますがそれ以外の外側などに汚れやシミはなく比較的きれいな状態です。

細かい部分が気になりましたらコメントください、写真追加致します。



■注意事項：状態はできるかぎり確認しているのですが、見落としなどあるかもしれません。あくまで中古品となりますので、ご理解のある方のみご検討をよろしくお願いします。

光の加減により、商品の色味は多少見え方が異なる場合があります。



目立った汚れやダメージはなくまだまだ十分ご使用いただけます。

簡易的なクリーニング実施済みです。



質問や希望価格等ありましたらコメントください。

即購入いただいても構いません。

24時間以内に丁寧に梱包して発送致します。

基本的に匿名配送にて発送しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ （美品）PRADA

プラダ ナイロン巾着袋 ボルドー色