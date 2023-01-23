『喫茶、ソワレポーチ.ブロックメモ1冊【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 06時 19分に出品され03月29日 06時 19分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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リピーター様、1000円引きにさせていただきますので、コメント欄よりお声掛けください。よろしくお願いします。￼



①京都喫茶ソワレ ポーチ



②喫茶ソワレ ブロックメモ1冊



③喫茶ソワレ パンフ￼



ソワレお好きな方いかがでしょうか

素敵です！



上記のお品物をお届けします







京都喫茶巡り

ゼリーポンチ

東郷青児

ソワレ(夜会.素敵な夜)￼

木屋町

高瀬川 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 喫茶、ソワレポーチ.ブロックメモ1冊