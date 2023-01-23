『cygne シーニュ スカラップケープ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 11時 12分に出品され03月25日 11時 12分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 cygne

sophine++ ブラック

2024年1月末に届いたお品になります。



頻繁には着用しておらず、全体的には

綺麗な状態ですが、着用感などございますので

お写真にてご確認くださいませ。



お写真10枚目以降が実物になります。



発売当初より人気のケープで、去年、

後ろが長いタイプとして出品されたラインに

なります。

とても可愛いです♡



カラー : ブラック

サイズ : 1

※購入時のタグございます



すぐに発送できます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シーニュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ cygne

シーニュ

スカラップケープ