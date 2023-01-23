『【極美品】プロテカ ソリエ2 ソフトキャリーケース ストッパー付 機内持込可【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 01時 57分に出品され04月05日 01時 57分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 出張族でしたのでリモワ・TUMI・サムソナイト・プロテカなど色々保有してますが、整理の為順次手放してます。

こちらは家族保有品でした。



☆ホイールストッパー機能付きなので、電車内など不意な荷物流れを

防止出来ます。



適時、価格改定してますので値段交渉はご遠慮ください。



◆商品詳細

：モデル ・・・ソリエ2

：容量 ・・・27L

：カラー ・・・カーキグリーン

：サイズ ・・・本体45×33×22 外寸54×34×24

：ハンドル・・・持ち手伸ばした状態で4段階止まり最長から順にH100.H95.H90.H85 となります。

：機内持込可能

：日本製



◆状態

：1度だけ１泊旅行に使用したきりです。

：キャリーケースなので外装・ホイール周りなど細かなスレキズ等は良く見ればありますが、テレスコープハンドル・ジップ・キー・ホイールなど可動は全く問題ありません。その他特質するダメージは見当たりませんので普通にお使い頂けます（個人主観です）



◆付属品

：TAS南京錠

：カギ 2本

：説明書

画像にあるものが全てお付けします。



・現状渡しで完璧なお品物をお探しは他でお求めくださいませ

・感じ方には個人差がありますので、気になる点は必ず質問していただき現状でのお渡しでお願いいたします



※画像状態が全てとなりますご確認お願い致します。

※素人検品の為、細かな見落としはご容赦下さい。



◆発送は梱包ラップ巻きで簡易包装となりますのでご理解下さい。



◆気になる点がございましたらコメントにてお願い致します。



◆あくまで個人使用・保管の古着・中古品としてご検討下さい。神経質な方、店頭同様品をお求めの方はご遠慮下さい。





☆商品サイズ

H54 W34 D24

持ち手伸ばした状態で4段階止まります。

最長から順にH100.H95.H90.H85 となります。



☆キャリーロック機能で、自在に止まります。





カラー...グリーン

キャリーケースサイズ...S(〜3泊)

特徴...機内持ち込み可、TSAロック付き、ソフトケース



大人旅行

ソフトキャリー

行楽旅行 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プロテカ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】プロテカ

ソリエ2

ソフトキャリーケース ストッパー付



機内持込可