『【極美品】プロテカ ソリエ2 ソフトキャリーケース ストッパー付 機内持込可【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 01時 57分に出品され04月05日 01時 57分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|プロテカ
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落札価格12480円
820 入札履歴
終了
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