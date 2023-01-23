『old taverniti fireman jacket ファイヤーマン 古着【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 03時 18分に出品され03月13日 03時 18分に終了予定です。即決価格は10,050円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ▫︎素材 : コットン95% ポリウレタン5%





▫︎状態 : vintage

胸ワッペン→欠損

後身頃→汚れ







▫︎サイズ表記：L

着丈:Length 75cm

肩幅:shoulder width 57cm

身幅:Chest width 61cm

袖丈:Sleeve Length 66cm





〈注意事項〉

※サイズは平置きにて採寸のため若干の誤差が生じる場合がございます。ご理解の程お願い致します。

※ご使用されているモニターや液晶によって実際の商品との色味が異なる場合がございます。

※状態にいては手作業での確認になりますので見落としがある場合もございます。

※古着商品の為、返品、交換、クレーム等はお受けできません。予めご了承下さい。





〈発送に関して〉

・お支払い確認後、１日～２日後の発送になります。都合により発送が遅くなる場合はご連絡致します。

・発送する際には商品は小さく折りたたんで発送袋に詰めて発送致します。ご了承ください。





※スムーズな決済を希望しております。

即購入ＯＫです。



その他様々な古着を出品しておりますのでそちらも是非ご覧くださいませ。

#pivo でご覧いただけます。





ヴィンテージ vintage ビンテージ

古着屋 古着 ファイヤーマンジャケット





カラー···ブルー



素材(詰め物)···ポリエステル(中綿) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ old

taverniti

fireman

jacket

ファイヤーマン

古着