『MidiUmi ミディウミ 今期新品未使用ノルディックニットプルオーバー【2024年最新】 』はヤフオクでから05月04日 04時 50分に出品され05月04日 04時 50分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド Midi Umi

ミディウミ

今期新品未使用



先日、キナリノモールでネット購入しましたが、自分の雰囲気に合わず、泣く泣くの出品です。発売したばかりで、とてもすてきなニットですので、お探しのかたいかがですか？

少しお安くしております。



定価16940円



カラー...ブラック



ネック...クルーネック/Uネック



季節...秋冬



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無印良品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ミディウミ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ MidiUmi



ミディウミ



今期新品未使用ノルディックニットプルオーバー