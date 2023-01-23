『LEVIS VINTAGE CLOTHING-1967 3rd サイズ40【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 02時 27分に出品され03月16日 02時 27分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2016年購入



リーバイス 70505-0217 LEVIS VINTAGE CLOTHING

LOT.70505-0130：カルフォルニア ヴィンテージ ウォッシュ



サイズ 40



身幅54_着丈60_肩幅47_袖丈65 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: リーバイスビンテージクロージング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LEVIS

VINTAGE

CLOTHING-1967

3rd

サイズ40